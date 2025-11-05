Bitcicoin (BITCI) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.00001761 $ 0.00001761 $ 0.00001761 24u laag $ 0.00001983 $ 0.00001983 $ 0.00001983 24u hoog 24u laag $ 0.00001761$ 0.00001761 $ 0.00001761 24u hoog $ 0.00001983$ 0.00001983 $ 0.00001983 Hoogste prijs ooit $ 0.120568$ 0.120568 $ 0.120568 Laagste prijs $ 0.00001684$ 0.00001684 $ 0.00001684 Prijswijziging (1u) +6.12% Prijswijziging (1D) +3.94% Prijswijziging (7D) -13.88% Prijswijziging (7D) -13.88%

Bitcicoin (BITCI) real-time prijs is $0.00001893. De afgelopen 24 uur werd er BITCI verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00001761 en een hoogtepunt van $ 0.00001983, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De BITCI hoogste prijs aller tijden is $ 0.120568, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00001684 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is BITCI met +6.12% veranderd in het afgelopen uur, +3.94% in de afgelopen 24 uur en -13.88% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Bitcicoin (BITCI) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 160.06K$ 160.06K $ 160.06K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 394.13K$ 394.13K $ 394.13K Circulerende voorraad 8.45B 8.45B 8.45B Totale voorraad 20,817,970,797.0 20,817,970,797.0 20,817,970,797.0

De huidige marktkapitalisatie van Bitcicoin is $ 160.06K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van BITCI is 8.45B, met een totale voorraad van 20817970797.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 394.13K.