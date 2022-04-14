BitBonk (BBONK) Tokenomie
BitBonk (BBONK) Informatie
BitBonk is a meme-inspired cryptocurrency that combines the strength of Bitcoin with the playful energy of Bonk, offering a unique and fun approach to the crypto space. Built on both the Binance Smart Chain (BSC) and Ethereum (ETH) networks, BitBonk aims to create a dynamic, community-driven ecosystem that rewards holders through innovative tokenomics, strategic partnerships, and exciting growth opportunities.
The project focuses on delivering a secure and rewarding experience for its users, with features like audited smart contracts, locked liquidity, and a roadmap that includes virtual cards for holders, tier-1 exchange listings, and community incentives. BitBonk is designed to not only entertain but also provide value by growing alongside the broader meme coin movement.
With its transparent approach and dedication to security, BitBonk is set to become a prominent player in the meme coin space.
BitBonk (BBONK) Tokenomieen prijsanalyse
Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor BitBonk (BBONK), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token.
BitBonk (BBONK) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases
Inzicht in de tokenomie van BitBonk (BBONK) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn.
Kerncijfers en hoe ze worden berekend:
Totale voorraad:
Het maximum aantal BBONK tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt.
Circulerende voorraad:
Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is.
Maximale voorraad:
De harde limiet op hoeveel BBONK tokens er in totaal kunnen bestaan.
FDV (volledig verwaterde waardering):
Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn.
Inflatiepercentage:
Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn.
Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders?
Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit.
Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn.
Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle.
Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen.
Disclaimer
De tokenomie-gegevens op deze pagina zijn afkomstig van bronnen van derden. MEXC garandeert niet dat deze informatie correct is. Voer grondig onderzoek uit voordat je gaat investeren.