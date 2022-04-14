BitBean ($BITB) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in BitBean ($BITB), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

BitBean ($BITB) Informatie
BitBean ($BITB) is a revival of a beloved coin launched long ago back in 2015, originally as it's own network token, Bean Cash Network. More recently, a revival initiative was launched on Solana about 7 months ago, but fell short on momentum and started to fade. Now, a group of people who have fond appreciation for the whimsical bean of financial success have banded together to revive the project by means of a traditional CTO. Now, with a plethora of memes, a strong community of bean-loving people, and the organization to drive strong growth, BitBean is on trajectory to truly fly high. It is important to note that from a functionality standpoint, BitBean on Solana is nothing more than a standard memecoin, and is not intended to be used for anything other than just that.
Officiële website: https://www.bitbeanonsol.vip/

BitBean ($BITB) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor BitBean ($BITB), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 8.07K $ 8.07K $ 8.07K Totale voorraad: $ 973.94M $ 973.94M $ 973.94M Circulerende voorraad: $ 973.94M $ 973.94M $ 973.94M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 8.07K $ 8.07K $ 8.07K Hoogste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over BitBean ($BITB) prijs

BitBean ($BITB) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van BitBean ($BITB) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal $BITB tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel $BITB tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van $BITB begrijpt, kun je de live prijs van $BITB token verkennen!

Prijsvoorspelling van $BITB

