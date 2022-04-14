Bitball (BTB) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Bitball (BTB), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Bitball (BTB) Informatie BitBall (BTB) - BitBall (BTB) - All in One Decentralized Cryptocurrency.#NoFakePromises A unique Multipurpose Digital currency with Endless Possibilities and Rewards - Building Bridge between Digital currencies, Exchanges & Clients all over the world. Our main goals are related to transactions across the globe with a user friendly interface, making it accessible to everyone at every level.. #NoFakePromises. It will have 2 parts, 1. Exchange of #Cryptocurrency between people with social media profiles. 2. #Ebarter system (historical barter trade between people based on Cryptocurrency). #NoFakePromises. Officiële website: https://www.bitball-btb.com/

Bitball (BTB) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Bitball (BTB), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 99.75K $ 99.75K $ 99.75K Totale voorraad: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Circulerende voorraad: $ 640.00M $ 640.00M $ 640.00M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 155.86K $ 155.86K $ 155.86K Hoogste ooit: $ 647.6 $ 647.6 $ 647.6 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00015586 $ 0.00015586 $ 0.00015586 Meer informatie over Bitball (BTB) prijs

Bitball (BTB) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Bitball (BTB) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal BTB tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel BTB tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van BTB begrijpt, kun je de live prijs van BTB token verkennen!

Prijsvoorspelling van BTB Wil je weten waar je BTB naartoe gaat? Onze BTB prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van BTB token!

