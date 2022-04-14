BITARD (BITARD) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in BITARD (BITARD), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

BITARD (BITARD) Informatie

Bitard is a Solana-based meme coin created to highlight and address the presence of bad actors in the cryptocurrency space. We offer a safe haven for anyone who has been negatively affected by scams, including rug pulls and other deceptive practices. Our upcoming suite of safety bots positions us to fundamentally transform the Solana blockchain, promoting security and trust. Bitard stands out in a crowded market, targeting a broader audience than all Solana-based pet-themed coins combined. With our hilarious memes, catchy music, addictive games, and breathtaking comics, we're destined to win your heart. Bitard is dedicated to supporting every project, community, and individual who has suffered from fraudulent activities. Join us in leading this revolution.

Officiële website: https://bitard-solana.com/
Whitepaper: https://bitard-solana.com/Bitard_Whitepaper.pdf

BITARD (BITARD) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor BITARD (BITARD), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 11.24K $ 11.24K $ 11.24K Totale voorraad: $ 999.05M $ 999.05M $ 999.05M Circulerende voorraad: $ 999.05M $ 999.05M $ 999.05M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 11.24K $ 11.24K $ 11.24K Hoogste ooit: $ 0.0022411 $ 0.0022411 $ 0.0022411 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over BITARD (BITARD) prijs

BITARD (BITARD) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van BITARD (BITARD) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal BITARD tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel BITARD tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van BITARD begrijpt, kun je de live prijs van BITARD token verkennen!

Prijsvoorspelling van BITARD Wil je weten waar je BITARD naartoe gaat? Onze BITARD prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van BITARD token!

