Birdei (BIRDEI) Informatie PeiPei's Baby Mama. Hood Queen of the Blockchain Birdei is PeiPei's baby mama hood queen. She's a bold, unapologetic character born from internet culture and crypto chaos. Birdei represents strong female energy, street smarts, and bag-chasing vibes. This isn't just another bird coin — it's the matriarch of meme season, building a loyal flock in Web3. Ain't waiting on nobody. Independent to the core, stacking her own bag on these blockchain streets. Got that sharp mind, making shrewd moves & setting boundaries. Fierce, calculating, and drama-free. She runs her own empire. Don't get it twisted. Officiële website: https://birdeicoin.com/

Birdei (BIRDEI) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Birdei (BIRDEI), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 20.29K $ 20.29K $ 20.29K Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 20.29K $ 20.29K $ 20.29K Hoogste ooit: $ 0.00653182 $ 0.00653182 $ 0.00653182 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Birdei (BIRDEI) prijs

Birdei (BIRDEI) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Birdei (BIRDEI) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal BIRDEI tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel BIRDEI tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van BIRDEI begrijpt, kun je de live prijs van BIRDEI token verkennen!

