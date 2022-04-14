Bird Dog on Base (BIRDDOG) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Bird Dog on Base (BIRDDOG), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Bird Dog on Base (BIRDDOG) Informatie $BIRDDOG is one of the legendary characters from Matt Furie’s Boys’ club comic. Now he is “BASED” on the BASE blockchain as a Fan tribute meme coin. He is ready to join forces with his friends PEPE, BRETT, ANDY and LANDWOLF. $BIRDDOG is one of the legendary characters from Matt Furie’s Boys’ club comic. Now he is “BASED” on the BASE blockchain as a Fan tribute meme coin. He is ready to join forces with his friends PEPE, BRETT, ANDY and LANDWOLF. Officiële website: https://basebirddog.com/ Koop nu BIRDDOG!

Bird Dog on Base (BIRDDOG) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Bird Dog on Base (BIRDDOG), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 107.26K $ 107.26K $ 107.26K Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 107.26K $ 107.26K $ 107.26K Hoogste ooit: $ 0.00540852 $ 0.00540852 $ 0.00540852 Laagste ooit: $ 0.00004865 $ 0.00004865 $ 0.00004865 Huidige prijs: $ 0.00010677 $ 0.00010677 $ 0.00010677 Meer informatie over Bird Dog on Base (BIRDDOG) prijs

Bird Dog on Base (BIRDDOG) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Bird Dog on Base (BIRDDOG) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal BIRDDOG tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel BIRDDOG tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van BIRDDOG begrijpt, kun je de live prijs van BIRDDOG token verkennen!

Prijsvoorspelling van BIRDDOG Wil je weten waar je BIRDDOG naartoe gaat? Onze BIRDDOG prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van BIRDDOG token!

