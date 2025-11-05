BirbStrategy (BIRBSTR) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.00098866 $ 0.00098866 $ 0.00098866 24u laag $ 0.00128757 $ 0.00128757 $ 0.00128757 24u hoog 24u laag $ 0.00098866$ 0.00098866 $ 0.00098866 24u hoog $ 0.00128757$ 0.00128757 $ 0.00128757 Hoogste prijs ooit $ 0.01847473$ 0.01847473 $ 0.01847473 Laagste prijs $ 0.00098866$ 0.00098866 $ 0.00098866 Prijswijziging (1u) +2.97% Prijswijziging (1D) -5.97% Prijswijziging (7D) -39.28% Prijswijziging (7D) -39.28%

BirbStrategy (BIRBSTR) real-time prijs is $0.00118698. De afgelopen 24 uur werd er BIRBSTR verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00098866 en een hoogtepunt van $ 0.00128757, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De BIRBSTR hoogste prijs aller tijden is $ 0.01847473, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00098866 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is BIRBSTR met +2.97% veranderd in het afgelopen uur, -5.97% in de afgelopen 24 uur en -39.28% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

BirbStrategy (BIRBSTR) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 1.13M$ 1.13M $ 1.13M Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 1.13M$ 1.13M $ 1.13M Circulerende voorraad 950.94M 950.94M 950.94M Totale voorraad 950,939,373.2147429 950,939,373.2147429 950,939,373.2147429

De huidige marktkapitalisatie van BirbStrategy is $ 1.13M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van BIRBSTR is 950.94M, met een totale voorraad van 950939373.2147429. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 1.13M.