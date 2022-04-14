BiorBank (BYB) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in BiorBank (BYB), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

BiorBank (BYB) Informatie BiorBank is a bridge between the old and the new, providing seamless integration of Web3 functionalities within a user-friendly platform available on both mobile and desktop. Our commitment to replicating the ease and familiarity of web2 experiences while introducing the benefits of Web3, positions us as the first of our kind—a true pioneer in the financial space. This unique compatibility empowers our users to fully embrace the crypto economy, enabling transactions with both Web3 and web2 entities without compromise. Officiële website: https://biorbank.com Whitepaper: https://drive.google.com/file/d/1y4Icy2NmAkTaz732RDHTJTlOU1qE-kc4/view

BiorBank (BYB) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor BiorBank (BYB), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 280.51K $ 280.51K $ 280.51K Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 865.98M $ 865.98M $ 865.98M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 323.92K $ 323.92K $ 323.92K Hoogste ooit: $ 0.00143689 $ 0.00143689 $ 0.00143689 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00032392 $ 0.00032392 $ 0.00032392 Meer informatie over BiorBank (BYB) prijs

BiorBank (BYB) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van BiorBank (BYB) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal BYB tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel BYB tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van BYB begrijpt, kun je de live prijs van BYB token verkennen!

