BiomeAI (BIOMEAI) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.02173622 $ 0.02173622 $ 0.02173622 24u laag $ 0.03367053 $ 0.03367053 $ 0.03367053 24u hoog 24u laag $ 0.02173622$ 0.02173622 $ 0.02173622 24u hoog $ 0.03367053$ 0.03367053 $ 0.03367053 Hoogste prijs ooit $ 0.394381$ 0.394381 $ 0.394381 Laagste prijs $ 0.02173622$ 0.02173622 $ 0.02173622 Prijswijziging (1u) -0.23% Prijswijziging (1D) -3.50% Prijswijziging (7D) -38.32% Prijswijziging (7D) -38.32%

BiomeAI (BIOMEAI) real-time prijs is $0.03195487. De afgelopen 24 uur werd er BIOMEAI verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.02173622 en een hoogtepunt van $ 0.03367053, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De BIOMEAI hoogste prijs aller tijden is $ 0.394381, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.02173622 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is BIOMEAI met -0.23% veranderd in het afgelopen uur, -3.50% in de afgelopen 24 uur en -38.32% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

BiomeAI (BIOMEAI) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 188.63K$ 188.63K $ 188.63K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 319.55K$ 319.55K $ 319.55K Circulerende voorraad 5.90M 5.90M 5.90M Totale voorraad 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van BiomeAI is $ 188.63K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van BIOMEAI is 5.90M, met een totale voorraad van 10000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 319.55K.