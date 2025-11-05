BeursDEX+
De live BiomeAI prijs vandaag is 0.03195487 USD. Volg realtime BIOMEAI naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de BIOMEAI prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

BiomeAI logo

BiomeAI Prijs (BIOMEAI)

Niet genoteerd

1 BIOMEAI naar USD live prijs:

$0.03187644
$0.03187644
-3.40%1D
mexc
Deze tokengegevens zijn afkomstig van derden. MEXC fungeert uitsluitend als informatie-aggregator. Ontdek andere genoteerde tokens op de MEXC Spotmarkt!
USD
BiomeAI (BIOMEAI) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 20:49:27 (UTC+8)

BiomeAI (BIOMEAI) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.02173622
$ 0.02173622
24u laag
$ 0.03367053
$ 0.03367053
24u hoog

$ 0.02173622
$ 0.02173622

$ 0.03367053
$ 0.03367053

$ 0.394381
$ 0.394381

$ 0.02173622
$ 0.02173622

-0.23%

-3.50%

-38.32%

-38.32%

BiomeAI (BIOMEAI) real-time prijs is $0.03195487. De afgelopen 24 uur werd er BIOMEAI verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.02173622 en een hoogtepunt van $ 0.03367053, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De BIOMEAI hoogste prijs aller tijden is $ 0.394381, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.02173622 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is BIOMEAI met -0.23% veranderd in het afgelopen uur, -3.50% in de afgelopen 24 uur en -38.32% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

BiomeAI (BIOMEAI) Marktinformatie

$ 188.63K
$ 188.63K

--
--

$ 319.55K
$ 319.55K

5.90M
5.90M

10,000,000.0
10,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van BiomeAI is $ 188.63K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van BIOMEAI is 5.90M, met een totale voorraad van 10000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 319.55K.

BiomeAI (BIOMEAI) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van BiomeAI naar USD $ -0.00116010438819474.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van BiomeAI naar USD $ -0.0263762303.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van BiomeAI naar USD $ 0.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van BiomeAI naar USD $ 0.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ -0.00116010438819474-3.50%
30 dagen$ -0.0263762303-82.54%
60 dagen$ 0--
90 dagen$ 0--

Wat is BiomeAI (BIOMEAI)?

BiomeAI is a cutting-edge health assistant powered by over 1,000 rigorously curated scientific studies on microbiome science and real-world experiments, designed to help people make smarter, personalized health choices with trustworthy data as its foundation. Built and advised by a team of top experts in gut health and AI, BiomeAI blends deep scientific credibility with participatory governance model to let users test, learn, and figure out what works for them.

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

BiomeAI (BIOMEAI) hulpbron

Officiële website

BiomeAI Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal BiomeAI (BIOMEAI) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je BiomeAI (BIOMEAI) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor BiomeAI te bekijken.

Bekijk nu de BiomeAI prijsvoorspelling !

BIOMEAI naar lokale valuta's

BiomeAI (BIOMEAI) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van BiomeAI (BIOMEAI) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van BIOMEAI token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over BiomeAI (BIOMEAI)

Hoeveel is BiomeAI (BIOMEAI) vandaag waard?
De live BIOMEAI prijs in USD is 0.03195487 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige BIOMEAI naar USD prijs?
De huidige prijs van BIOMEAI naar USD is $ 0.03195487. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van BiomeAI?
De marktkapitalisatie van BIOMEAI is $ 188.63K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van BIOMEAI?
De circulerende voorraad van BIOMEAI is 5.90M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van BIOMEAI?
BIOMEAI bereikte een ATH-prijs van 0.394381 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van BIOMEAI?
BIOMEAI zag een ATL-prijs van 0.02173622 USD.
Wat is het handelsvolume van BIOMEAI?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van BIOMEAI is -- USD.
Zal BIOMEAI dit jaar hoger gaan?
BIOMEAI kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de BIOMEAI prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 20:49:27 (UTC+8)

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

$102,695.97

$3,342.68

$158.00

$0.9999

$1.1546

$102,695.97

$3,342.68

$158.00

$2.2446

$0.16431

$0.00000

$0.000

$0.00000

$0.01825

$0.01558

$0.12555

$0.2917

$0.0000000043969

$0.1695

$0.000008841

