BiohackerDAO (BIOHACK) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in BiohackerDAO (BIOHACK), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

BiohackerDAO (BIOHACK) Informatie BiohackerDAO's mission is to accelerate human enhancement (via DeSci). It's a 10.000+ strong community of founders, scientists, developers, crypto degens, influencers, VCs and more - all united by the mission of data-driven self-optimization. BiohackerDAO is building the most powerful hive mind in this field. The DAO has raised $1.5M, run experiments that generated over 100k data points, shipped products, and more. Officiële website: https://biohackerdao.org/ Whitepaper: https://biohackerdao.org/mission-governance Koop nu BIOHACK!

BiohackerDAO (BIOHACK) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor BiohackerDAO (BIOHACK), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 343.58K $ 343.58K $ 343.58K Totale voorraad: $ 1.71M $ 1.71M $ 1.71M Circulerende voorraad: $ 588.01K $ 588.01K $ 588.01K FDV (volledig verwaterde waardering): $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M Hoogste ooit: $ 6.21 $ 6.21 $ 6.21 Laagste ooit: $ 0.353064 $ 0.353064 $ 0.353064 Huidige prijs: $ 0.584308 $ 0.584308 $ 0.584308 Meer informatie over BiohackerDAO (BIOHACK) prijs

BiohackerDAO (BIOHACK) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van BiohackerDAO (BIOHACK) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal BIOHACK tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel BIOHACK tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van BIOHACK begrijpt, kun je de live prijs van BIOHACK token verkennen!

Prijsvoorspelling van BIOHACK Wil je weten waar je BIOHACK naartoe gaat? Onze BIOHACK prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van BIOHACK token!

