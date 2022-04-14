Bio Acceleration (BIO/ACC) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Bio Acceleration (BIO/ACC), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Bio Acceleration (BIO/ACC) Informatie The Bio/Acc movement, or the biological acceleration movement, aims to promote scientific innovation, knowledge sharing, and human progress by accelerating the development and application of biotechnology. It emphasizes open science and decentralized research methods, encourages community participation, and promotes the rapid dissemination and application of scientific results. $BIO/ACC is more than just a memecoin—it aims to contribute meaningfully to the bio/acc and DeSci ecosystem. The Bio/Acc movement, or the biological acceleration movement, aims to promote scientific innovation, knowledge sharing, and human progress by accelerating the development and application of biotechnology. It emphasizes open science and decentralized research methods, encourages community participation, and promotes the rapid dissemination and application of scientific results. $BIO/ACC is more than just a memecoin—it aims to contribute meaningfully to the bio/acc and DeSci ecosystem. Officiële website: https://bioacc.meme/ Koop nu BIO/ACC!

Bio Acceleration (BIO/ACC) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Bio Acceleration (BIO/ACC), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 51.98K $ 51.98K $ 51.98K Totale voorraad: $ 998.24M $ 998.24M $ 998.24M Circulerende voorraad: $ 998.24M $ 998.24M $ 998.24M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 51.98K $ 51.98K $ 51.98K Hoogste ooit: $ 0.00262921 $ 0.00262921 $ 0.00262921 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Bio Acceleration (BIO/ACC) prijs

Bio Acceleration (BIO/ACC) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Bio Acceleration (BIO/ACC) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal BIO/ACC tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel BIO/ACC tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van BIO/ACC begrijpt, kun je de live prijs van BIO/ACC token verkennen!

Prijsvoorspelling van BIO/ACC Wil je weten waar je BIO/ACC naartoe gaat? Onze BIO/ACC prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van BIO/ACC token!

