Bingus The Cat (BINGUS) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Bingus The Cat (BINGUS), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Bingus The Cat (BINGUS) Informatie Solana’s Favorite Hairless Cat - BING BONG BING BONG Solana’s Favorite Hairless Cat - BING BONG BING BONG Officiële website: https://bingus.me Koop nu BINGUS!

Bingus The Cat (BINGUS) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Bingus The Cat (BINGUS), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 751.19K $ 751.19K $ 751.19K Totale voorraad: $ 999.87M $ 999.87M $ 999.87M Circulerende voorraad: $ 999.87M $ 999.87M $ 999.87M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 751.19K $ 751.19K $ 751.19K Hoogste ooit: $ 0.00942343 $ 0.00942343 $ 0.00942343 Laagste ooit: $ 0.00003796 $ 0.00003796 $ 0.00003796 Huidige prijs: $ 0.00074897 $ 0.00074897 $ 0.00074897 Meer informatie over Bingus The Cat (BINGUS) prijs

Bingus The Cat (BINGUS) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Bingus The Cat (BINGUS) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal BINGUS tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel BINGUS tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van BINGUS begrijpt, kun je de live prijs van BINGUS token verkennen!

Prijsvoorspelling van BINGUS Wil je weten waar je BINGUS naartoe gaat? Onze BINGUS prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van BINGUS token!

