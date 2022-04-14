Bingo (BINGO) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Bingo (BINGO), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Bingo (BINGO) Informatie Not just any ape… Bingo was born lucky. While others aped into rugs, Bingo aped into jackpots. Every token he touched turned into gold (or at least a solid 3x before lunch). They say Bingo once flipped a free mint into a Lambo, blindfolded, with gas fees at zero. His secret? Pure, unfiltered BASE-chain luck and a little meme magic. Now, the legend lives on through $BINGO, the meme coin of the lucky few. Backed by vibes, powered by apes, and running wild on Base. Because when the market gets bananas… you'll want Bingo on your side. Officiële website: https://www.bingoonbase.xyz/ Koop nu BINGO!

Bingo (BINGO) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Bingo (BINGO), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 52.58K $ 52.58K $ 52.58K Totale voorraad: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Circulerende voorraad: $ 9.40B $ 9.40B $ 9.40B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 55.94K $ 55.94K $ 55.94K Hoogste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Bingo (BINGO) prijs

Bingo (BINGO) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Bingo (BINGO) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal BINGO tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel BINGO tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van BINGO begrijpt, kun je de live prijs van BINGO token verkennen!

Prijsvoorspelling van BINGO Wil je weten waar je BINGO naartoe gaat? Onze BINGO prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van BINGO token!

