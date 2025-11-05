BeursDEX+
De live BINANTS prijs vandaag is 0.00006997 USD. Volg realtime BINANTS naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de BINANTS prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over BINANTS

BINANTS Prijsinformatie

Wat is BINANTS

BINANTS officiële website

BINANTS tokenomie

BINANTS Prijsvoorspelling

BINANTS Prijs (BINANTS)

1 BINANTS naar USD live prijs:

--
----
+0.10%1D
BINANTS (BINANTS) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 22:29:27 (UTC+8)

BINANTS (BINANTS) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.00006654
$ 0.00006654$ 0.00006654
24u laag
$ 0.00007018
$ 0.00007018$ 0.00007018
24u hoog

$ 0.00006654
$ 0.00006654$ 0.00006654

$ 0.00007018
$ 0.00007018$ 0.00007018

$ 0.00034659
$ 0.00034659$ 0.00034659

$ 0.00006654
$ 0.00006654$ 0.00006654

--

+0.15%

-19.31%

-19.31%

BINANTS (BINANTS) real-time prijs is $0.00006997. De afgelopen 24 uur werd er BINANTS verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00006654 en een hoogtepunt van $ 0.00007018, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De BINANTS hoogste prijs aller tijden is $ 0.00034659, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00006654 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is BINANTS met -- veranderd in het afgelopen uur, +0.15% in de afgelopen 24 uur en -19.31% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

BINANTS (BINANTS) Marktinformatie

$ 69.97K
$ 69.97K$ 69.97K

--
----

$ 69.97K
$ 69.97K$ 69.97K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van BINANTS is $ 69.97K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van BINANTS is 1.00B, met een totale voorraad van 1000000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 69.97K.

BINANTS (BINANTS) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van BINANTS naar USD $ 0.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van BINANTS naar USD $ -0.0000355754.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van BINANTS naar USD $ -0.0000301825.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van BINANTS naar USD $ -0.00003697358101428273.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ 0+0.15%
30 dagen$ -0.0000355754-50.84%
60 dagen$ -0.0000301825-43.13%
90 dagen$ -0.00003697358101428273-34.57%

Wat is BINANTS (BINANTS)?

BINANTS is a meme-driven community token built natively on the BNB Smart Chain (BSC), designed to unite users around a single mission: to become the first truly grassroots mascot and cultural movement of the BNB ecosystem.

Launched without VC backing, private sales, or roadmap hype, BINANTS is entirely powered by its community - an “army” of holders who embrace humor, decentralization, and shared effort. Through viral engagement, click-based participation mechanics, and deep meme integration, BINANTS aims to showcase the strength of culture-first crypto on BSC.

The long-term vision of BINANTS is to make BSC fun again and earn a rightful place on Binance through organic growth, consistency, and relentless community action

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

BINANTS (BINANTS) hulpbron

Officiële website

BINANTS Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal BINANTS (BINANTS) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je BINANTS (BINANTS) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor BINANTS te bekijken.

Bekijk nu de BINANTS prijsvoorspelling !

BINANTS naar lokale valuta's

BINANTS (BINANTS) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van BINANTS (BINANTS) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van BINANTS token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over BINANTS (BINANTS)

Hoeveel is BINANTS (BINANTS) vandaag waard?
De live BINANTS prijs in USD is 0.00006997 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige BINANTS naar USD prijs?
De huidige prijs van BINANTS naar USD is $ 0.00006997. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van BINANTS?
De marktkapitalisatie van BINANTS is $ 69.97K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van BINANTS?
De circulerende voorraad van BINANTS is 1.00B USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van BINANTS?
BINANTS bereikte een ATH-prijs van 0.00034659 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van BINANTS?
BINANTS zag een ATL-prijs van 0.00006654 USD.
Wat is het handelsvolume van BINANTS?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van BINANTS is -- USD.
Zal BINANTS dit jaar hoger gaan?
BINANTS kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de BINANTS prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 22:29:27 (UTC+8)

BINANTS (BINANTS) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

