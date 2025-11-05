BINANTS (BINANTS) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.00006654 $ 0.00006654 $ 0.00006654 24u laag $ 0.00007018 $ 0.00007018 $ 0.00007018 24u hoog 24u laag $ 0.00006654$ 0.00006654 $ 0.00006654 24u hoog $ 0.00007018$ 0.00007018 $ 0.00007018 Hoogste prijs ooit $ 0.00034659$ 0.00034659 $ 0.00034659 Laagste prijs $ 0.00006654$ 0.00006654 $ 0.00006654 Prijswijziging (1u) -- Prijswijziging (1D) +0.15% Prijswijziging (7D) -19.31% Prijswijziging (7D) -19.31%

BINANTS (BINANTS) real-time prijs is $0.00006997. De afgelopen 24 uur werd er BINANTS verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00006654 en een hoogtepunt van $ 0.00007018, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De BINANTS hoogste prijs aller tijden is $ 0.00034659, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00006654 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is BINANTS met -- veranderd in het afgelopen uur, +0.15% in de afgelopen 24 uur en -19.31% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

BINANTS (BINANTS) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 69.97K$ 69.97K $ 69.97K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 69.97K$ 69.97K $ 69.97K Circulerende voorraad 1.00B 1.00B 1.00B Totale voorraad 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van BINANTS is $ 69.97K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van BINANTS is 1.00B, met een totale voorraad van 1000000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 69.97K.