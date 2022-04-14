Binance Staked SOL (BNSOL) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Binance Staked SOL (BNSOL), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Binance Staked SOL (BNSOL) Informatie Binance Staked SOL (BNSOL) represents your staked SOL plus the staking rewards received, in a tradable and transferable form. Ordinary staking would lock up your staked assets, which means you cannot use them for other purposes – it increases a user's opportunity cost. In contrast, BNSOL provides flexibility to sell, transfer, or use the staked SOL position. You can even move BNSOL to a personal wallet and use it outside the Binance platform whilst still earning rewards. BNSOL accumulates staking rewards through the BNSOL:SOL conversion rate on Binance SOL Staking, even when it is used in other Binance products or external DeFi applications for additional yield opportunities. Officiële website: https://www.binance.com/en/solana-staking

Binance Staked SOL (BNSOL) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Binance Staked SOL (BNSOL), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 2.78B $ 2.78B $ 2.78B Totale voorraad: $ 11.86M $ 11.86M $ 11.86M Circulerende voorraad: $ 11.86M $ 11.86M $ 11.86M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 2.78B $ 2.78B $ 2.78B Hoogste ooit: $ 297.96 $ 297.96 $ 297.96 Laagste ooit: $ 100.21 $ 100.21 $ 100.21 Huidige prijs: $ 234.58 $ 234.58 $ 234.58 Meer informatie over Binance Staked SOL (BNSOL) prijs

Binance Staked SOL (BNSOL) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Binance Staked SOL (BNSOL) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal BNSOL tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel BNSOL tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van BNSOL begrijpt, kun je de live prijs van BNSOL token verkennen!

Prijsvoorspelling van BNSOL Wil je weten waar je BNSOL naartoe gaat? Onze BNSOL prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van BNSOL token!

