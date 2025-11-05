Bikera (IMERA) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 $ 0 $ 0 24u laag $ 0 $ 0 $ 0 24u hoog 24u laag $ 0$ 0 $ 0 24u hoog $ 0$ 0 $ 0 Hoogste prijs ooit $ 0$ 0 $ 0 Laagste prijs $ 0$ 0 $ 0 Prijswijziging (1u) -1.09% Prijswijziging (1D) -6.61% Prijswijziging (7D) -12.22% Prijswijziging (7D) -12.22%

Bikera (IMERA) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er IMERA verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De IMERA hoogste prijs aller tijden is $ 0, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is IMERA met -1.09% veranderd in het afgelopen uur, -6.61% in de afgelopen 24 uur en -12.22% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Bikera (IMERA) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 21.36K$ 21.36K $ 21.36K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 21.36K$ 21.36K $ 21.36K Circulerende voorraad 999.81M 999.81M 999.81M Totale voorraad 999,806,438.486462 999,806,438.486462 999,806,438.486462

De huidige marktkapitalisatie van Bikera is $ 21.36K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van IMERA is 999.81M, met een totale voorraad van 999806438.486462. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 21.36K.