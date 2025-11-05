Biggie (BIGGIE) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 $ 0 $ 0 24u laag $ 0 $ 0 $ 0 24u hoog 24u laag $ 0$ 0 $ 0 24u hoog $ 0$ 0 $ 0 Hoogste prijs ooit $ 0$ 0 $ 0 Laagste prijs $ 0$ 0 $ 0 Prijswijziging (1u) -3.37% Prijswijziging (1D) +1.16% Prijswijziging (7D) -32.75% Prijswijziging (7D) -32.75%

Biggie (BIGGIE) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er BIGGIE verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De BIGGIE hoogste prijs aller tijden is $ 0, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is BIGGIE met -3.37% veranderd in het afgelopen uur, +1.16% in de afgelopen 24 uur en -32.75% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Biggie (BIGGIE) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 167.08K$ 167.08K $ 167.08K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 167.08K$ 167.08K $ 167.08K Circulerende voorraad 1,000.00T 1,000.00T 1,000.00T Totale voorraad 1.0e+15 1.0e+15 1.0e+15

De huidige marktkapitalisatie van Biggie is $ 167.08K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van BIGGIE is 1,000.00T, met een totale voorraad van 1.0e+15. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 167.08K.