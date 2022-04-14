BIG JIM (BIGJIM) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in BIG JIM (BIGJIM), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

BIG JIM (BIGJIM) Informatie BigJim ($BIGJIM) is a memecoin with a mission to inspire strength, discipline, and ambition. Built on the Solana blockchain, it combines high-quality content, community-driven growth, and a long-term vision to lead the memecoin space. BigJim is focused on delivering value beyond hype. It features the first-ever podcast by a memecoin, releasing weekly episodes and daily clips across social platforms to educate, motivate, and engage its audience. This project is built for those who value principles, strategy, and resilience. It's designed as a long-term investment with a focus on building a legacy and empowering a community committed to real growth and impact. Officiële website: https://www.bigjim.io/ Koop nu BIGJIM!

BIG JIM (BIGJIM) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor BIG JIM (BIGJIM), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 6.24K $ 6.24K $ 6.24K Totale voorraad: $ 988.56B $ 988.56B $ 988.56B Circulerende voorraad: $ 988.56B $ 988.56B $ 988.56B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 6.24K $ 6.24K $ 6.24K Hoogste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over BIG JIM (BIGJIM) prijs

BIG JIM (BIGJIM) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van BIG JIM (BIGJIM) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal BIGJIM tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel BIGJIM tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van BIGJIM begrijpt, kun je de live prijs van BIGJIM token verkennen!

Prijsvoorspelling van BIGJIM Wil je weten waar je BIGJIM naartoe gaat? Onze BIGJIM prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van BIGJIM token!

