Big Dog Fink (BINK) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Big Dog Fink (BINK), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Big Dog Fink (BINK) Informatie In an unprecedented CTO, Big Dog Fink has officially been removed from BarkRock and has been appointed as the Treasury Secretary of the Department of Government Efficiency (D.O.G.E). Together, we're building a new era for Big Dog Fink and taking this memecoin to the next level! As the new Treasury Secretary, Big Dog is launching the Blockchain Defense Fund (BDF). This initiative is dedicated to supporting policies and innovations that will keep America at the forefront of blockchain technology. Our mission is clear: to make blockchain great again. Officiële website: https://bigdogfink.com/ Koop nu BINK!

Big Dog Fink (BINK) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Big Dog Fink (BINK), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 41.70M $ 41.70M $ 41.70M Totale voorraad: $ 148.94B $ 148.94B $ 148.94B Circulerende voorraad: $ 148.94B $ 148.94B $ 148.94B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 41.70M $ 41.70M $ 41.70M Hoogste ooit: $ 0.00516508 $ 0.00516508 $ 0.00516508 Laagste ooit: $ 0.0001582 $ 0.0001582 $ 0.0001582 Huidige prijs: $ 0.00028174 $ 0.00028174 $ 0.00028174 Meer informatie over Big Dog Fink (BINK) prijs

Big Dog Fink (BINK) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Big Dog Fink (BINK) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal BINK tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel BINK tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van BINK begrijpt, kun je de live prijs van BINK token verkennen!

Prijsvoorspelling van BINK Wil je weten waar je BINK naartoe gaat? Onze BINK prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van BINK token!

