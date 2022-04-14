Big Cheungus ($CHEUNGUS) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Big Cheungus ($CHEUNGUS), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Big Cheungus ($CHEUNGUS) Informatie Big Cheungus ($CHEUNGUS) is a meme community on Solana. The project was fair-launched on Pump.fun and is a purely community-driven project. Huyen "Big Cheungus" Cheung (Chinese: 张振熙) is an American political advisor appointed as White House Communications Director to serve in the incoming Donald Trump administration. Cheung will be all over mainstream media starting 2025. The Cheungus community is growing and will take over the entire space. Big Cheungus ($CHEUNGUS) is a meme community on Solana. The project was fair-launched on Pump.fun and is a purely community-driven project. Huyen "Big Cheungus" Cheung (Chinese: 张振熙) is an American political advisor appointed as White House Communications Director to serve in the incoming Donald Trump administration. Cheung will be all over mainstream media starting 2025. The Cheungus community is growing and will take over the entire space. Officiële website: https://www.bigcheungus.energy Koop nu $CHEUNGUS!

Big Cheungus ($CHEUNGUS) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Big Cheungus ($CHEUNGUS), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 24.09K $ 24.09K $ 24.09K Totale voorraad: $ 999.15M $ 999.15M $ 999.15M Circulerende voorraad: $ 999.15M $ 999.15M $ 999.15M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 24.09K $ 24.09K $ 24.09K Hoogste ooit: $ 0.01409695 $ 0.01409695 $ 0.01409695 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Big Cheungus ($CHEUNGUS) prijs

Big Cheungus ($CHEUNGUS) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Big Cheungus ($CHEUNGUS) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal $CHEUNGUS tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel $CHEUNGUS tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van $CHEUNGUS begrijpt, kun je de live prijs van $CHEUNGUS token verkennen!

Prijsvoorspelling van $CHEUNGUS Wil je weten waar je $CHEUNGUS naartoe gaat? Onze $CHEUNGUS prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van $CHEUNGUS token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!