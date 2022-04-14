Big Balls Birds (BALLS) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Big Balls Birds (BALLS), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Big Balls Birds (BALLS) Informatie BIG BALLS BIRDS is the token built upon the community of meme enjoyers who aim to bring the change for the TON ecosystem by quality of the community engagement and performance. $BALLS is a game token, make in-game purchases it currency. Earnings are directly related to the game: collect coins and invite friends to farm $BALLS. Pass balls between poles, compete for the title of the biggest balls and collect coins that will be converted into a token after listing BIG BALLS BIRDS is the token built upon the community of meme enjoyers who aim to bring the change for the TON ecosystem by quality of the community engagement and performance. $BALLS is a game token, make in-game purchases it currency. Earnings are directly related to the game: collect coins and invite friends to farm $BALLS. Pass balls between poles, compete for the title of the biggest balls and collect coins that will be converted into a token after listing Officiële website: https://bigballsbirds.fun/ Koop nu BALLS!

Big Balls Birds (BALLS) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Big Balls Birds (BALLS), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 28.23K $ 28.23K $ 28.23K Totale voorraad: $ 99.89M $ 99.89M $ 99.89M Circulerende voorraad: $ 99.89M $ 99.89M $ 99.89M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 28.23K $ 28.23K $ 28.23K Hoogste ooit: $ 0.00453545 $ 0.00453545 $ 0.00453545 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00028258 $ 0.00028258 $ 0.00028258 Meer informatie over Big Balls Birds (BALLS) prijs

Big Balls Birds (BALLS) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Big Balls Birds (BALLS) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal BALLS tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel BALLS tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van BALLS begrijpt, kun je de live prijs van BALLS token verkennen!

