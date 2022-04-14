BiFi (BIFI) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in BiFi (BIFI), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

BiFi (BIFI) Informatie BiFi token serves multiple functions on BiFi's multichain DeFi platform. It can be used as a governance token, used to vote on proposals to enhance or submit proposals for BiFi. It can also be used as a currency to pay for multichain DeFi services on BiFi and used in services on BiFi. Officiële website: https://bifi.finance/

BiFi (BIFI) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor BiFi (BIFI), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 769.09K $ 769.09K $ 769.09K Totale voorraad: $ 998.21M $ 998.21M $ 998.21M Circulerende voorraad: $ 605.57M $ 605.57M $ 605.57M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 1.27M $ 1.27M $ 1.27M Hoogste ooit: $ 0.297469 $ 0.297469 $ 0.297469 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00127124 $ 0.00127124 $ 0.00127124 Meer informatie over BiFi (BIFI) prijs

BiFi (BIFI) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van BiFi (BIFI) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal BIFI tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel BIFI tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van BIFI begrijpt, kun je de live prijs van BIFI token verkennen!

