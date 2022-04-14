BIDZ Coin (BIDZ) Tokenomie
BIDZ Coin (BIDZ) Informatie
BIDZ Coin has a unique approach to the online commerce and real-world applications. You can use your BIDZ Coin to buy real products or services throughout our ecosystem. Upon launch of BIDZ Coin, the team plans to build a bridge between crypto, commerce, and real world applications.
BIDZ Coin (BIDZ) Tokenomieen prijsanalyse
Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor BIDZ Coin (BIDZ), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token.
BIDZ Coin (BIDZ) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases
Inzicht in de tokenomie van BIDZ Coin (BIDZ) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn.
Kerncijfers en hoe ze worden berekend:
Totale voorraad:
Het maximum aantal BIDZ tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt.
Circulerende voorraad:
Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is.
Maximale voorraad:
De harde limiet op hoeveel BIDZ tokens er in totaal kunnen bestaan.
FDV (volledig verwaterde waardering):
Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn.
Inflatiepercentage:
Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn.
Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders?
Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit.
Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn.
Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle.
Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen.
Nu je de tokenomie van BIDZ begrijpt, kun je de live prijs van BIDZ token verkennen!
Disclaimer
De tokenomie-gegevens op deze pagina zijn afkomstig van bronnen van derden. MEXC garandeert niet dat deze informatie correct is. Voer grondig onderzoek uit voordat je gaat investeren.