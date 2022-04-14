BIDZ Coin (BIDZ) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in BIDZ Coin (BIDZ), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

BIDZ Coin (BIDZ) Informatie BIDZ Coin has a unique approach to the online commerce and real-world applications. You can use your BIDZ Coin to buy real products or services throughout our ecosystem. Upon launch of BIDZ Coin, the team plans to build a bridge between crypto, commerce, and real world applications. BIDZ Coin has a unique approach to the online commerce and real-world applications. You can use your BIDZ Coin to buy real products or services throughout our ecosystem. Upon launch of BIDZ Coin, the team plans to build a bridge between crypto, commerce, and real world applications. Officiële website: https://bidz.store Koop nu BIDZ!

BIDZ Coin (BIDZ) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor BIDZ Coin (BIDZ), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 2.23M $ 2.23M $ 2.23M Totale voorraad: $ 12.85B $ 12.85B $ 12.85B Circulerende voorraad: $ 1.95B $ 1.95B $ 1.95B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 14.67M $ 14.67M $ 14.67M Hoogste ooit: $ 0.096685 $ 0.096685 $ 0.096685 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00114186 $ 0.00114186 $ 0.00114186 Meer informatie over BIDZ Coin (BIDZ) prijs

BIDZ Coin (BIDZ) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van BIDZ Coin (BIDZ) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal BIDZ tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel BIDZ tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van BIDZ begrijpt, kun je de live prijs van BIDZ token verkennen!

Prijsvoorspelling van BIDZ Wil je weten waar je BIDZ naartoe gaat? Onze BIDZ prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van BIDZ token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!