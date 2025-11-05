Biden Coin (BIDEN) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 $ 0 $ 0 24u laag $ 0 $ 0 $ 0 24u hoog 24u laag $ 0$ 0 $ 0 24u hoog $ 0$ 0 $ 0 Hoogste prijs ooit $ 0$ 0 $ 0 Laagste prijs $ 0$ 0 $ 0 Prijswijziging (1u) -- Prijswijziging (1D) -- Prijswijziging (7D) 0.00% Prijswijziging (7D) 0.00%

Biden Coin (BIDEN) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er BIDEN verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De BIDEN hoogste prijs aller tijden is $ 0, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is BIDEN met -- veranderd in het afgelopen uur, -- in de afgelopen 24 uur en 0.00% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Biden Coin (BIDEN) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 322.12K$ 322.12K $ 322.12K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 322.12K$ 322.12K $ 322.12K Circulerende voorraad 100.00B 100.00B 100.00B Totale voorraad 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van Biden Coin is $ 322.12K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van BIDEN is 100.00B, met een totale voorraad van 100000000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 322.12K.