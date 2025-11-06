bichi (BICHI) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.00000607 $ 0.00000607 $ 0.00000607 24u laag $ 0.00000652 $ 0.00000652 $ 0.00000652 24u hoog 24u laag $ 0.00000607$ 0.00000607 $ 0.00000607 24u hoog $ 0.00000652$ 0.00000652 $ 0.00000652 Hoogste prijs ooit $ 0.00045323$ 0.00045323 $ 0.00045323 Laagste prijs $ 0.00000607$ 0.00000607 $ 0.00000607 Prijswijziging (1u) -- Prijswijziging (1D) +3.92% Prijswijziging (7D) -22.74% Prijswijziging (7D) -22.74%

bichi (BICHI) real-time prijs is $0.00000644. De afgelopen 24 uur werd er BICHI verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00000607 en een hoogtepunt van $ 0.00000652, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De BICHI hoogste prijs aller tijden is $ 0.00045323, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00000607 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is BICHI met -- veranderd in het afgelopen uur, +3.92% in de afgelopen 24 uur en -22.74% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

bichi (BICHI) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 6.34K$ 6.34K $ 6.34K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 6.34K$ 6.34K $ 6.34K Circulerende voorraad 984.69M 984.69M 984.69M Totale voorraad 984,685,177.663968 984,685,177.663968 984,685,177.663968

De huidige marktkapitalisatie van bichi is $ 6.34K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van BICHI is 984.69M, met een totale voorraad van 984685177.663968. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 6.34K.