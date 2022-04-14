Biaoqing SOL (BIAO) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Biaoqing SOL (BIAO), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Biaoqing SOL (BIAO) Informatie BIAO Panda, the most famous ASIAN MEME ON SOLANA blockchain, known for its association with internet culture and meme communities. Unlike traditional cryptocurrencies that focus on financial utility or technological innovation, BIAO thrives on its social media presence and community engagement. This token has carved out a niche for itself, particularly among those who appreciate its roots in online trolling and meme culture. Officiële website: https://BiaoSol.vip

Biaoqing SOL (BIAO) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Biaoqing SOL (BIAO), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 8.67K $ 8.67K $ 8.67K Totale voorraad: $ 999.38M $ 999.38M $ 999.38M Circulerende voorraad: $ 999.38M $ 999.38M $ 999.38M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 8.67K $ 8.67K $ 8.67K Hoogste ooit: $ 0.00022992 $ 0.00022992 $ 0.00022992 Laagste ooit: $ 0.00000458 $ 0.00000458 $ 0.00000458 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Biaoqing SOL (BIAO) prijs

Biaoqing SOL (BIAO) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Biaoqing SOL (BIAO) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal BIAO tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel BIAO tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van BIAO begrijpt, kun je de live prijs van BIAO token verkennen!

