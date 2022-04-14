Biao on BNBChain (BIAO) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Biao on BNBChain (BIAO), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Biao on BNBChain (BIAO) Informatie WHAT IS $BIAO? The comic originated with Wang Nima, the pseudonymous creator of Baozou Manhua, a rage comic-style webtoon site founded in 2008. LONGEST LASTING MEME Wang's website has rapidly grown, boasting nearly 9 million Weibo fans and nearly a billion video views. It now features popular actors, including Chinese singer Jacky Cheung. the “pepe” of china Like Pepe, $BIAO has been around for a decade, evoking nostalgia as a timeless meme. While Pepe dominated the West with its humor and adaptations, $BIAO now does the same in China. THE BNB CHain $BIAO, a legendary Chinese meme, is thriving on the BNB Chain, which is dominated by Chinese traders. With deep cultural relevance, it's becoming the "Pepe of the East." WHAT IS $BIAO? The comic originated with Wang Nima, the pseudonymous creator of Baozou Manhua, a rage comic-style webtoon site founded in 2008. LONGEST LASTING MEME Wang's website has rapidly grown, boasting nearly 9 million Weibo fans and nearly a billion video views. It now features popular actors, including Chinese singer Jacky Cheung. the “pepe” of china Like Pepe, $BIAO has been around for a decade, evoking nostalgia as a timeless meme. While Pepe dominated the West with its humor and adaptations, $BIAO now does the same in China. THE BNB CHain $BIAO, a legendary Chinese meme, is thriving on the BNB Chain, which is dominated by Chinese traders. With deep cultural relevance, it's becoming the "Pepe of the East." Officiële website: https://www.biaocoinbnb.com/ Koop nu BIAO!

Biao on BNBChain (BIAO) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Biao on BNBChain (BIAO), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 125.00K $ 125.00K $ 125.00K Totale voorraad: $ 969.32M $ 969.32M $ 969.32M Circulerende voorraad: $ 969.32M $ 969.32M $ 969.32M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 125.00K $ 125.00K $ 125.00K Hoogste ooit: $ 0.01037334 $ 0.01037334 $ 0.01037334 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.0001289 $ 0.0001289 $ 0.0001289 Meer informatie over Biao on BNBChain (BIAO) prijs

Biao on BNBChain (BIAO) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Biao on BNBChain (BIAO) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal BIAO tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel BIAO tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van BIAO begrijpt, kun je de live prijs van BIAO token verkennen!

Prijsvoorspelling van BIAO Wil je weten waar je BIAO naartoe gaat? Onze BIAO prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van BIAO token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!