BFG Token (BFG) Informatie BFG is the native BEP-20 token of the BetFury ecosystem, initially launched on the Binance Smart Chain network. The number of BFG supporters has surpassed 67,000 token holders. BFG holders can trade, play, stake BFG, and be rewarded with the highest APRs, discounts, and bonuses based on their token holdings. In addition, the BFG token can be used to earn on exchanges such as PancakeSwap and Biswap. While benefiting from BFG on the platform and beyond, the token is being secured by strong CertiK. It ensures BFG's safety by thoroughly examining its smart contract code. Officiële website: https://betfury.com

BFG Token (BFG) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor BFG Token (BFG), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 10.64M $ 10.64M $ 10.64M Totale voorraad: $ 3.31B $ 3.31B $ 3.31B Circulerende voorraad: $ 684.21M $ 684.21M $ 684.21M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 51.51M $ 51.51M $ 51.51M Hoogste ooit: $ 0.0378077 $ 0.0378077 $ 0.0378077 Laagste ooit: $ 0.01019117 $ 0.01019117 $ 0.01019117 Huidige prijs: $ 0.01554184 $ 0.01554184 $ 0.01554184 Meer informatie over BFG Token (BFG) prijs

BFG Token (BFG) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van BFG Token (BFG) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal BFG tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel BFG tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van BFG begrijpt, kun je de live prijs van BFG token verkennen!

Prijsvoorspelling van BFG Wil je weten waar je BFG naartoe gaat? Onze BFG prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van BFG token!

