BEZOGE on SOL (BEZOGE) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in BEZOGE on SOL (BEZOGE), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

BEZOGE on SOL (BEZOGE) Informatie This project is a community-driven meme coin that achieved a peak market cap of $1.6 billion during the last bull run on Ethereum, demonstrating its strong community support and popularity. Now transitioning to the Solana blockchain, it aims to utilize Solana's high-speed and low-cost infrastructure to provide efficient and scalable solutions. This move ensures broader accessibility and reinforces the project's commitment to leveraging the latest blockchain advancements for enhanced user engagement. This project is a community-driven meme coin that achieved a peak market cap of $1.6 billion during the last bull run on Ethereum, demonstrating its strong community support and popularity. Now transitioning to the Solana blockchain, it aims to utilize Solana's high-speed and low-cost infrastructure to provide efficient and scalable solutions. This move ensures broader accessibility and reinforces the project's commitment to leveraging the latest blockchain advancements for enhanced user engagement. Officiële website: https://bezogeonsol.com/ Koop nu BEZOGE!

BEZOGE on SOL (BEZOGE) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor BEZOGE on SOL (BEZOGE), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 21.44K $ 21.44K $ 21.44K Totale voorraad: $ 999.98M $ 999.98M $ 999.98M Circulerende voorraad: $ 999.98M $ 999.98M $ 999.98M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 21.44K $ 21.44K $ 21.44K Hoogste ooit: $ 0.00340002 $ 0.00340002 $ 0.00340002 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over BEZOGE on SOL (BEZOGE) prijs

BEZOGE on SOL (BEZOGE) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van BEZOGE on SOL (BEZOGE) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal BEZOGE tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel BEZOGE tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van BEZOGE begrijpt, kun je de live prijs van BEZOGE token verkennen!

Prijsvoorspelling van BEZOGE Wil je weten waar je BEZOGE naartoe gaat? Onze BEZOGE prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van BEZOGE token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!