Beware of Geeks Bearing Grifts (BOGBG) Tokenomie

Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-25 00:27:54 (UTC+8)
USD

Beware of Geeks Bearing Grifts (BOGBG) Tokenomieen prijsanalyse

Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Beware of Geeks Bearing Grifts (BOGBG), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token.

Marktkapitalisatie:
$ 5.93K
$ 5.93K
Totale voorraad:
$ 1.00T
$ 1.00T
Circulerende voorraad:
$ 1.00T
$ 1.00T
FDV (volledig verwaterde waardering):
$ 5.93K
$ 5.93K
Hoogste ooit:
$ 0
$ 0
Laagste ooit:
$ 0
$ 0
Huidige prijs:
$ 0
$ 0

Beware of Geeks Bearing Grifts (BOGBG) Informatie

Officiële website:
https://bogbg.vip/

Beware of Geeks Bearing Grifts (BOGBG) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases

Inzicht in de tokenomie van Beware of Geeks Bearing Grifts (BOGBG) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn.

Kerncijfers en hoe ze worden berekend:

Totale voorraad:

Het maximum aantal BOGBG tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt.

Circulerende voorraad:

Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is.

Maximale voorraad:

De harde limiet op hoeveel BOGBG tokens er in totaal kunnen bestaan.

FDV (volledig verwaterde waardering):

Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn.

Inflatiepercentage:

Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn.

Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders?

Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit.

Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn.

Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle.

Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen.

Nu je de tokenomie van BOGBG begrijpt, kun je de live prijs van BOGBG token verkennen!

Prijsvoorspelling van BOGBG

Wil je weten waar je BOGBG naartoe gaat? Onze BOGBG prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven.

Koop crypto met slechts 1 USDT: De makkelijkste weg naar crypto!

