BetterTherapy (SN102) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.591818 $ 0.591818 $ 0.591818 24u laag $ 0.689605 $ 0.689605 $ 0.689605 24u hoog 24u laag $ 0.591818$ 0.591818 $ 0.591818 24u hoog $ 0.689605$ 0.689605 $ 0.689605 Hoogste prijs ooit $ 0.952224$ 0.952224 $ 0.952224 Laagste prijs $ 0.308385$ 0.308385 $ 0.308385 Prijswijziging (1u) +2.19% Prijswijziging (1D) -8.55% Prijswijziging (7D) -10.21% Prijswijziging (7D) -10.21%

BetterTherapy (SN102) real-time prijs is $0.622688. De afgelopen 24 uur werd er SN102 verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.591818 en een hoogtepunt van $ 0.689605, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De SN102 hoogste prijs aller tijden is $ 0.952224, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.308385 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is SN102 met +2.19% veranderd in het afgelopen uur, -8.55% in de afgelopen 24 uur en -10.21% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

BetterTherapy (SN102) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 873.68K$ 873.68K $ 873.68K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 873.68K$ 873.68K $ 873.68K Circulerende voorraad 1.40M 1.40M 1.40M Totale voorraad 1,404,230.947865945 1,404,230.947865945 1,404,230.947865945

De huidige marktkapitalisatie van BetterTherapy is $ 873.68K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van SN102 is 1.40M, met een totale voorraad van 1404230.947865945. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 873.68K.