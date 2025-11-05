BETRMINT (BETR) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 $ 0 $ 0 24u laag $ 0 $ 0 $ 0 24u hoog 24u laag $ 0$ 0 $ 0 24u hoog $ 0$ 0 $ 0 Hoogste prijs ooit $ 0$ 0 $ 0 Laagste prijs $ 0$ 0 $ 0 Prijswijziging (1u) -0.90% Prijswijziging (1D) -4.80% Prijswijziging (7D) -22.17% Prijswijziging (7D) -22.17%

BETRMINT (BETR) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er BETR verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De BETR hoogste prijs aller tijden is $ 0, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is BETR met -0.90% veranderd in het afgelopen uur, -4.80% in de afgelopen 24 uur en -22.17% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

BETRMINT (BETR) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 1.15M$ 1.15M $ 1.15M Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 1.15M$ 1.15M $ 1.15M Circulerende voorraad 100.00B 100.00B 100.00B Totale voorraad 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998

De huidige marktkapitalisatie van BETRMINT is $ 1.15M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van BETR is 100.00B, met een totale voorraad van 99999999999.99998. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 1.15M.