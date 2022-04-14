BetMore Casino (BMR) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in BetMore Casino (BMR), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

BetMore Casino (BMR) Informatie BetMore is an online casino featuring games from the most well-known providers and aggregators. It offers three main gambling options: Slots, Sports Betting, and Live Games. BetMore is more than just an online casino—it's a part of the GameFi culture. The $BMR token is available on three blockchain networks: Solana, Ethereum, and Base. Gambling involves risk. Please only gamble with funds you can comfortably afford to lose. No guarantees are made regarding results or financial gain. All forms of betting carry financial risks, and individuals are responsible for making their own betting decisions, whether or not they use the information provided on this site. Officiële website: https://betmore.casino/

BetMore Casino (BMR) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor BetMore Casino (BMR), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 10.49K $ 10.49K $ 10.49K Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 10.49K $ 10.49K $ 10.49K Hoogste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over BetMore Casino (BMR) prijs

BetMore Casino (BMR) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van BetMore Casino (BMR) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal BMR tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel BMR tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van BMR begrijpt, kun je de live prijs van BMR token verkennen!

Prijsvoorspelling van BMR Wil je weten waar je BMR naartoe gaat? Onze BMR prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van BMR token!

