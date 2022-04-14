Bet more (BET) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Bet more (BET), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Bet more (BET) Informatie Bet more is an internet meme based on the mantra "Bet more and let it ride". The meme become popular among Crypto Twitter in 2017 based on its cultural significance and the high stakes/high rewards ecosphere of crypto. The bet more meme is a cultural mantra. The BET MORE token is a meme coin with no inherent value or financial expectations, and it is intended solely for entertainment purposes only. Officiële website: https://betmore.lol/

Bet more (BET) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Bet more (BET), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 298.58K $ 298.58K $ 298.58K Totale voorraad: $ 997.75M $ 997.75M $ 997.75M Circulerende voorraad: $ 997.75M $ 997.75M $ 997.75M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 298.58K $ 298.58K $ 298.58K Hoogste ooit: $ 0.00808217 $ 0.00808217 $ 0.00808217 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00029881 $ 0.00029881 $ 0.00029881 Meer informatie over Bet more (BET) prijs

Bet more (BET) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Bet more (BET) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal BET tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel BET tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van BET begrijpt, kun je de live prijs van BET token verkennen!

Prijsvoorspelling van BET Wil je weten waar je BET naartoe gaat? Onze BET prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van BET token!

