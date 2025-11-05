Bestcoin (BEST) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 $ 0 $ 0 24u laag $ 0 $ 0 $ 0 24u hoog 24u laag $ 0$ 0 $ 0 24u hoog $ 0$ 0 $ 0 Hoogste prijs ooit $ 0$ 0 $ 0 Laagste prijs $ 0$ 0 $ 0 Prijswijziging (1u) -3.13% Prijswijziging (1D) -9.56% Prijswijziging (7D) -36.86% Prijswijziging (7D) -36.86%

Bestcoin (BEST) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er BEST verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De BEST hoogste prijs aller tijden is $ 0, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is BEST met -3.13% veranderd in het afgelopen uur, -9.56% in de afgelopen 24 uur en -36.86% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Bestcoin (BEST) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 58.91K$ 58.91K $ 58.91K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 58.91K$ 58.91K $ 58.91K Circulerende voorraad 67.24B 67.24B 67.24B Totale voorraad 67,244,836,038.92847 67,244,836,038.92847 67,244,836,038.92847

