Best Patent Token (BPT) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Best Patent Token (BPT), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Best Patent Token (BPT) Informatie The BPT project aims to transform patents into digital assets by integrating blockchain technology, enhancing the management and commercialization of patents. This initiative allows patent owners to tokenize their inventions and offer them on the market, facilitating a new ecosystem where investors can generate returns by investing in these tokenized patent assets. Furthermore, BPT tokens serve as a medium of exchange within the platform, used for accessing various services and conducting transactions related to patents. This system significantly improves transparency and accessibility in the patent industry. The BPT project aims to transform patents into digital assets by integrating blockchain technology, enhancing the management and commercialization of patents. This initiative allows patent owners to tokenize their inventions and offer them on the market, facilitating a new ecosystem where investors can generate returns by investing in these tokenized patent assets. Furthermore, BPT tokens serve as a medium of exchange within the platform, used for accessing various services and conducting transactions related to patents. This system significantly improves transparency and accessibility in the patent industry. Officiële website: https://bestpatent.io/ Whitepaper: https://bestpatent1.gitbook.io/bpts-white-paper Koop nu BPT!

Best Patent Token (BPT) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Best Patent Token (BPT), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 1.38M $ 1.38M $ 1.38M Totale voorraad: $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B Circulerende voorraad: $ 2.70B $ 2.70B $ 2.70B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 2.55M $ 2.55M $ 2.55M Hoogste ooit: $ 0.00236637 $ 0.00236637 $ 0.00236637 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00051017 $ 0.00051017 $ 0.00051017 Meer informatie over Best Patent Token (BPT) prijs

Best Patent Token (BPT) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Best Patent Token (BPT) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal BPT tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel BPT tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van BPT begrijpt, kun je de live prijs van BPT token verkennen!

Prijsvoorspelling van BPT Wil je weten waar je BPT naartoe gaat? Onze BPT prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van BPT token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!