BESC MONEY (MONEY) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 14.0 $ 14.0 $ 14.0 24u laag $ 15.82 $ 15.82 $ 15.82 24u hoog 24u laag $ 14.0$ 14.0 $ 14.0 24u hoog $ 15.82$ 15.82 $ 15.82 Hoogste prijs ooit $ 39.54$ 39.54 $ 39.54 Laagste prijs $ 14.0$ 14.0 $ 14.0 Prijswijziging (1u) +0.06% Prijswijziging (1D) +5.27% Prijswijziging (7D) -13.56% Prijswijziging (7D) -13.56%

BESC MONEY (MONEY) real-time prijs is $15.56. De afgelopen 24 uur werd er MONEY verhandeld tussen een laagtepunt van $ 14.0 en een hoogtepunt van $ 15.82, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De MONEY hoogste prijs aller tijden is $ 39.54, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 14.0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is MONEY met +0.06% veranderd in het afgelopen uur, +5.27% in de afgelopen 24 uur en -13.56% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

BESC MONEY (MONEY) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 674.68K$ 674.68K $ 674.68K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 674.68K$ 674.68K $ 674.68K Circulerende voorraad 43.36K 43.36K 43.36K Totale voorraad 43,356.85009440321 43,356.85009440321 43,356.85009440321

De huidige marktkapitalisatie van BESC MONEY is $ 674.68K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van MONEY is 43.36K, met een totale voorraad van 43356.85009440321. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 674.68K.