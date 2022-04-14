Bermuda Shorts (SHORT) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Bermuda Shorts (SHORT), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Bermuda Shorts (SHORT) Informatie BSC needs something new and unique memecoin tokenomics! Introducing @bscwearshorts Bermuda Shorts Ticker: $SHORT Contract Address: 0xACee924Ec7FCEB684369519e2d135DB2eAabE192 Tokenomics: 4 TRILLION 99.9% will be sent to CZ's wallet 0.08% for Liquidity 0.02% for CEX listings I personally added 80 BNB Liquidity and will be locked for 4 months. Don't short the market—just buy $SHORT instead. 🩳 Tired of memecoin PvPs and drama? Try $SHORT—no PVP, just building a culture. $SHORT dev sent 99.9% of the supply to CZ—better than $SHIB dev sending 50% of the supply to Vitalik. Join Telegram: https://t.me/BERMUDASHORT Officiële website: https://shortcoin.vip/

Bermuda Shorts (SHORT) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Bermuda Shorts (SHORT), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 117.57K $ 117.57K $ 117.57K Totale voorraad: $ 4.00T $ 4.00T $ 4.00T Circulerende voorraad: $ 4.00B $ 4.00B $ 4.00B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 117.57M $ 117.57M $ 117.57M Hoogste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Bermuda Shorts (SHORT) prijs

Bermuda Shorts (SHORT) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Bermuda Shorts (SHORT) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal SHORT tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel SHORT tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van SHORT begrijpt, kun je de live prijs van SHORT token verkennen!

