Berkshire Hathaway xStock (BRK.BX) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 480.71 $ 480.71 $ 480.71 24u laag $ 496.4 $ 496.4 $ 496.4 24u hoog 24u laag $ 480.71$ 480.71 $ 480.71 24u hoog $ 496.4$ 496.4 $ 496.4 Hoogste prijs ooit $ 546.27$ 546.27 $ 546.27 Laagste prijs $ 477.38$ 477.38 $ 477.38 Prijswijziging (1u) -0.00% Prijswijziging (1D) +2.64% Prijswijziging (7D) +1.54% Prijswijziging (7D) +1.54%

Berkshire Hathaway xStock (BRK.BX) real-time prijs is $496.11. De afgelopen 24 uur werd er BRK.BX verhandeld tussen een laagtepunt van $ 480.71 en een hoogtepunt van $ 496.4, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De BRK.BX hoogste prijs aller tijden is $ 546.27, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 477.38 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is BRK.BX met -0.00% veranderd in het afgelopen uur, +2.64% in de afgelopen 24 uur en +1.54% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Berkshire Hathaway xStock (BRK.BX) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 715.56K$ 715.56K $ 715.56K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 11.01M$ 11.01M $ 11.01M Circulerende voorraad 1.44K 1.44K 1.44K Totale voorraad 22,199.99952743 22,199.99952743 22,199.99952743

De huidige marktkapitalisatie van Berkshire Hathaway xStock is $ 715.56K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van BRK.BX is 1.44K, met een totale voorraad van 22199.99952743. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 11.01M.