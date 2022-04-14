BeraXBT (BIXBT) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in BeraXBT (BIXBT), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

BeraXBT (BIXBT) Informatie BeraXBT is a social media and on-chain AI Agent focused on the Berachain ecosystem. It provides users with access to the Terminal, where they can explore real-time reports on farming strategies, ecosystem trends, and market data. It also offers Vaults that automatically manage and deploy user capital based on on-chain and market sentiment signals, optimizing yield and risk. Access to both the Terminal and Vaults is unlocked through staking the BeraXBT token. BeraXBT is a social media and on-chain AI Agent focused on the Berachain ecosystem. It provides users with access to the Terminal, where they can explore real-time reports on farming strategies, ecosystem trends, and market data. It also offers Vaults that automatically manage and deploy user capital based on on-chain and market sentiment signals, optimizing yield and risk. Access to both the Terminal and Vaults is unlocked through staking the BeraXBT token. Officiële website: https://beraxbt.com/ Koop nu BIXBT!

BeraXBT (BIXBT) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor BeraXBT (BIXBT), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 64.35K $ 64.35K $ 64.35K Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 64.35K $ 64.35K $ 64.35K Hoogste ooit: $ 0.00859453 $ 0.00859453 $ 0.00859453 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over BeraXBT (BIXBT) prijs

BeraXBT (BIXBT) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van BeraXBT (BIXBT) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal BIXBT tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel BIXBT tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van BIXBT begrijpt, kun je de live prijs van BIXBT token verkennen!

Prijsvoorspelling van BIXBT Wil je weten waar je BIXBT naartoe gaat? Onze BIXBT prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van BIXBT token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!