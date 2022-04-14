BeramoniumCoin (BERAMO) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in BeramoniumCoin (BERAMO), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

BeramoniumCoin (BERAMO) Informatie Beramonium is a premier Berachain-native gaming studio, building a multi-game ecosystem powered by Berachain. The first title, Beramonium Chronicles: Gemhunters, is an idle-RPG with Play & Earn (P&E) mechanics, where players send NFT-based Characters on missions to earn Gems and Equipment. These rewards enhance gameplay and unlock additional benefits within the Berachain ecosystem. Expanding on this foundation, Beramonium Chronicles: Adventures introduces a full-3D RPG designed to bridge the gap between web2 and web3 gaming. With seamless blockchain integration, players can engage at their own pace: in casual and fun way or through "degen way" with advanced economics & game-theory. $BERAMO is at the center of the Beramonium ecosystem. It's a heavily deflationary token that powers in-game mechanics. Beramonium aims to redefine sustainable web3 gaming by leveraging Berachain’s Proof of Liquidity (PoL) to create a positive-sum rewards system rather than relying on traditional player-extractive models. Beramonium is a premier Berachain-native gaming studio, building a multi-game ecosystem powered by Berachain. The first title, Beramonium Chronicles: Gemhunters, is an idle-RPG with Play & Earn (P&E) mechanics, where players send NFT-based Characters on missions to earn Gems and Equipment. These rewards enhance gameplay and unlock additional benefits within the Berachain ecosystem. Expanding on this foundation, Beramonium Chronicles: Adventures introduces a full-3D RPG designed to bridge the gap between web2 and web3 gaming. With seamless blockchain integration, players can engage at their own pace: in casual and fun way or through "degen way" with advanced economics & game-theory. $BERAMO is at the center of the Beramonium ecosystem. It's a heavily deflationary token that powers in-game mechanics. Beramonium aims to redefine sustainable web3 gaming by leveraging Berachain’s Proof of Liquidity (PoL) to create a positive-sum rewards system rather than relying on traditional player-extractive models. Officiële website: https://beramonium.io/ Whitepaper: https://beramonium.io/tokenomics Koop nu BERAMO!

BeramoniumCoin (BERAMO) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor BeramoniumCoin (BERAMO), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 121.03K $ 121.03K $ 121.03K Totale voorraad: $ 966.30M $ 966.30M $ 966.30M Circulerende voorraad: $ 441.48M $ 441.48M $ 441.48M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 264.91K $ 264.91K $ 264.91K Hoogste ooit: $ 0.00635425 $ 0.00635425 $ 0.00635425 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.0002728 $ 0.0002728 $ 0.0002728 Meer informatie over BeramoniumCoin (BERAMO) prijs

BeramoniumCoin (BERAMO) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van BeramoniumCoin (BERAMO) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal BERAMO tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel BERAMO tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van BERAMO begrijpt, kun je de live prijs van BERAMO token verkennen!

Prijsvoorspelling van BERAMO Wil je weten waar je BERAMO naartoe gaat? Onze BERAMO prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van BERAMO token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!