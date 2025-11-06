BeraFi (BERAFI) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 $ 0 $ 0 24u laag $ 0 $ 0 $ 0 24u hoog 24u laag $ 0$ 0 $ 0 24u hoog $ 0$ 0 $ 0 Hoogste prijs ooit $ 0.00315972$ 0.00315972 $ 0.00315972 Laagste prijs $ 0.00001913$ 0.00001913 $ 0.00001913 Prijswijziging (1u) -- Prijswijziging (1D) -- Prijswijziging (7D) 0.00% Prijswijziging (7D) 0.00%

BeraFi (BERAFI) real-time prijs is $0.00002674. De afgelopen 24 uur werd er BERAFI verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De BERAFI hoogste prijs aller tijden is $ 0.00315972, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00001913 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is BERAFI met -- veranderd in het afgelopen uur, -- in de afgelopen 24 uur en 0.00% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

BeraFi (BERAFI) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 4.76K$ 4.76K $ 4.76K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 21.40K$ 21.40K $ 21.40K Circulerende voorraad 178.06M 178.06M 178.06M Totale voorraad 800,000,000.0 800,000,000.0 800,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van BeraFi is $ 4.76K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van BERAFI is 178.06M, met een totale voorraad van 800000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 21.40K.