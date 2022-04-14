Berachain Staked ETH (BERAETH) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Berachain Staked ETH (BERAETH), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Berachain Staked ETH (BERAETH) Informatie beraETH is a Berachain-native ETH LST that delivers DeFi's highest ETH staking yield to Berachain users and builders. By minting beraETH, users gain access to the yields available to apxETH holders on Ethereum mainnet—without leaving the Berachain network. beraETH is an "index token" designed to appreciate in value against ETH over time. When users withdraw back to ETH, the accumulated yield is included automatically. No need to track rebases or wrap tokens—just use beraETH in DeFi on Berachain as you normally would. Officiële website: https://berachain.dinero.xyz/

Berachain Staked ETH (BERAETH) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Berachain Staked ETH (BERAETH), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 11.35M $ 11.35M $ 11.35M Totale voorraad: $ 2.63K $ 2.63K $ 2.63K Circulerende voorraad: $ 2.63K $ 2.63K $ 2.63K FDV (volledig verwaterde waardering): $ 11.35M $ 11.35M $ 11.35M Hoogste ooit: $ 5,080.07 $ 5,080.07 $ 5,080.07 Laagste ooit: $ 1,303.45 $ 1,303.45 $ 1,303.45 Huidige prijs: $ 4,310.81 $ 4,310.81 $ 4,310.81 Meer informatie over Berachain Staked ETH (BERAETH) prijs

Berachain Staked ETH (BERAETH) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Berachain Staked ETH (BERAETH) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal BERAETH tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel BERAETH tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van BERAETH begrijpt, kun je de live prijs van BERAETH token verkennen!

