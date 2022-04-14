Berabot (BBOT) Tokenomie

Ontdek belangrijke inzichten in Berabot (BBOT), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens.
Berabot (BBOT) Informatie

First Telegram sniping & trading bot on Berachain

Allow us to introduce our Berabot project on Berachain. This initiative is designed to benefit every bera user by enhancing their trading flow for a more streamlined experience. Berabot stands out as the inaugural and exclusive trading bot to debut on Berachain. This intricately crafted trading bot is tailored to provide an unparalleled trading experience by seamlessly combining traditional trading conventions with the dynamic functionalities of Telegram bots.

Officiële website:
https://berabot.co/
Whitepaper:
https://berabot.gitbook.io/berabot

Berabot (BBOT) Tokenomieen prijsanalyse

Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Berabot (BBOT), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token.

Marktkapitalisatie:
$ 8.05K
$ 8.05K
Totale voorraad:
$ 10.00M
$ 10.00M
Circulerende voorraad:
$ 4.48M
$ 4.48M
FDV (volledig verwaterde waardering):
$ 17.98K
$ 17.98K
Hoogste ooit:
$ 0.244868
$ 0.244868
Laagste ooit:
$ 0.00119069
$ 0.00119069
Huidige prijs:
$ 0.00179828
$ 0.00179828

Berabot (BBOT) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases

Inzicht in de tokenomie van Berabot (BBOT) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn.

Kerncijfers en hoe ze worden berekend:

Totale voorraad:

Het maximum aantal BBOT tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt.

Circulerende voorraad:

Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is.

Maximale voorraad:

De harde limiet op hoeveel BBOT tokens er in totaal kunnen bestaan.

FDV (volledig verwaterde waardering):

Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn.

Inflatiepercentage:

Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn.

Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders?

Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit.

Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn.

Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle.

Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen.

Nu je de tokenomie van BBOT begrijpt, kun je de live prijs van BBOT token verkennen!

Prijsvoorspelling van BBOT

Wil je weten waar je BBOT naartoe gaat? Onze BBOT prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven.

Koop crypto met slechts 1 USDT: De makkelijkste weg naar crypto!

Disclaimer

