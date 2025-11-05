Beny Bad Boy (BBB) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.00316162 $ 0.00316162 $ 0.00316162 24u laag $ 0.00316186 $ 0.00316186 $ 0.00316186 24u hoog 24u laag $ 0.00316162$ 0.00316162 $ 0.00316162 24u hoog $ 0.00316186$ 0.00316186 $ 0.00316186 Hoogste prijs ooit $ 0.00514351$ 0.00514351 $ 0.00514351 Laagste prijs $ 0$ 0 $ 0 Prijswijziging (1u) -0.00% Prijswijziging (1D) 0.00% Prijswijziging (7D) -0.00% Prijswijziging (7D) -0.00%

Beny Bad Boy (BBB) real-time prijs is $0.00316162. De afgelopen 24 uur werd er BBB verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00316162 en een hoogtepunt van $ 0.00316186, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De BBB hoogste prijs aller tijden is $ 0.00514351, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is BBB met -0.00% veranderd in het afgelopen uur, 0.00% in de afgelopen 24 uur en -0.00% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Beny Bad Boy (BBB) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 7.53M$ 7.53M $ 7.53M Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 7.53M$ 7.53M $ 7.53M Circulerende voorraad 2.38B 2.38B 2.38B Totale voorraad 2,382,904,000.0 2,382,904,000.0 2,382,904,000.0

De huidige marktkapitalisatie van Beny Bad Boy is $ 7.53M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van BBB is 2.38B, met een totale voorraad van 2382904000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 7.53M.