BENQI Liquid Staking is the first liquid staking protocol for Avalanche. Users stake AVAX with BENQI, and receive sAVAX, an interest bearing version of AVAX. This allows users to earn both the rewards for securing the Avalanche network and from the world of DeFi. BENQI Liquid Staking is the first liquid staking protocol for Avalanche. Users stake AVAX with BENQI, and receive sAVAX, an interest bearing version of AVAX. This allows users to earn both the rewards for securing the Avalanche network and from the world of DeFi. Officiële website: https://staking.benqi.fi

BENQI Liquid Staked AVAX (SAVAX) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor BENQI Liquid Staked AVAX (SAVAX), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 620,32M $ 620,32M $ 620,32M Totale voorraad: $ 14,41M $ 14,41M $ 14,41M Circulerende voorraad: $ 14,41M $ 14,41M $ 14,41M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 620,32M $ 620,32M $ 620,32M Hoogste ooit: $ 103,55 $ 103,55 $ 103,55 Laagste ooit: $ 9,25 $ 9,25 $ 9,25 Huidige prijs: $ 42,96 $ 42,96 $ 42,96 Meer informatie over BENQI Liquid Staked AVAX (SAVAX) prijs

BENQI Liquid Staked AVAX (SAVAX) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van BENQI Liquid Staked AVAX (SAVAX) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal SAVAX tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel SAVAX tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van SAVAX begrijpt, kun je de live prijs van SAVAX token verkennen!

Prijsvoorspelling van SAVAX Wil je weten waar je SAVAX naartoe gaat? Onze SAVAX prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van SAVAX token!

