BENQI (QI) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: 24u laag $ 0.00398396 24u hoog $ 0.00441365 Hoogste prijs ooit $ 0.39417 Laagste prijs $ 0.00323513 Prijswijziging (1u) +0.82% Prijswijziging (1D) +0.34% Prijswijziging (7D) -20.03%

BENQI (QI) real-time prijs is $0.00427594. De afgelopen 24 uur werd er QI verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00398396 en een hoogtepunt van $ 0.00441365, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De QI hoogste prijs aller tijden is $ 0.39417, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00323513 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is QI met +0.82% veranderd in het afgelopen uur, +0.34% in de afgelopen 24 uur en -20.03% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

BENQI (QI) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 30.77M Volume (24u) -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 30.77M Circulerende voorraad 7.20B Totale voorraad 7,200,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van BENQI is $ 30.77M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van QI is 7.20B, met een totale voorraad van 7200000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 30.77M.