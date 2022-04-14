BENIS (BENIS) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in BENIS (BENIS), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

BENIS (BENIS) Informatie A memecoin on Avalanche about benis. Benis is a humourous misspelling of a phallic word. The Avalanche community enjoys this word and therefore it was made into a memecoin. The memecoin is family friendly. It was launched on Arena.Trade's token launcher and has grown to become a cult-like meme. It is part of the nochillio world order of degenerate currencies on the Avalanche c-chain. Try benis today! Officiële website: https://arena.social/community/benis

BENIS (BENIS) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor BENIS (BENIS), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 79.23K $ 79.23K $ 79.23K Totale voorraad: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Circulerende voorraad: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 79.23K $ 79.23K $ 79.23K Hoogste ooit: $ 0.00015876 $ 0.00015876 $ 0.00015876 Laagste ooit: $ 0.00000429 $ 0.00000429 $ 0.00000429 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over BENIS (BENIS) prijs

BENIS (BENIS) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van BENIS (BENIS) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal BENIS tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel BENIS tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van BENIS begrijpt, kun je de live prijs van BENIS token verkennen!

Prijsvoorspelling van BENIS Wil je weten waar je BENIS naartoe gaat? Onze BENIS prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van BENIS token!

