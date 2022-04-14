Bemo (BMTON) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Bemo (BMTON), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Bemo (BMTON) Informatie bemo is a non-custodial liquid staking protocol built on The Open Network (TON) blockchain. It is the first liquid staking application on TON that allows you to stake native TON tokens and, in return, get bmTON tokens which you can use freely in DeFi. The price of the bmTON token to TON increases with the staking rewards accrued after each validation round by bemo protocol. bemo protocol is a set of smart contracts on the TON blockchain. These contracts are responsible for: TON deposits and withdrawals Minting and burning of the bmTON tokens Transfer of TON tokens to the participating validators Receipt of the staking fees Validation and protocol fee calculation and distribution bmTON vs TON price and exchange rate calculation Key components of bemo are the application's set of smart contracts and the bmTON token. Officiële website: https://bemo.fi/ Koop nu BMTON!

Bemo (BMTON) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Bemo (BMTON), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 1.28M $ 1.28M $ 1.28M Totale voorraad: $ 454.07K $ 454.07K $ 454.07K Circulerende voorraad: $ 454.07K $ 454.07K $ 454.07K FDV (volledig verwaterde waardering): $ 1.28M $ 1.28M $ 1.28M Hoogste ooit: $ 3.72 $ 3.72 $ 3.72 Laagste ooit: $ 2.73 $ 2.73 $ 2.73 Huidige prijs: $ 2.82 $ 2.82 $ 2.82 Meer informatie over Bemo (BMTON) prijs

Bemo (BMTON) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Bemo (BMTON) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal BMTON tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel BMTON tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van BMTON begrijpt, kun je de live prijs van BMTON token verkennen!

